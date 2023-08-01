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        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 00:10
        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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