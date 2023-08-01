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        Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8 hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:56
        Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8 hedefliyor

        MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın Antrenörü Soykan Üstünkar, ilk hedeflerinin gruptan lider çıkmak olduğunu belirtti.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada Türkiye, ilk maçında Ukrayna'yı 19-6, ikinci maçında Büyük Britanya'yı 9-5, üçüncü maçında ise İrlanda'yı 20-5 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

        D Grubu'nda liderliğini sürdüren milli takımda ilk hedef grubun son maçında Sırbistan'a mağlup olmadan grubu lider tamamlamak.

        Milli Takım Antrenörü Üstünkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 3'te 3 hedefiyle başladıklarını belirterek, "Artık grup liderliği için Sırbistan'ı yenmemiz ya da beraber kalmamız yeterli olacak. Ondan sonra ilk 8 için B Grubu'nun 4.'sü ile oynayacağız. Ancak ikinci olursak B Grubu'nun üçüncüsü ile oynayacağız." diye konuştu.

        Sırbistan maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Üstünkar, şunları kaydetti:

        "Tamamen o maça konsantre oluyoruz. Onları da yenersek ilk 8'de yer alacağız. Bu da kız sutopu için önemli bir basamak olacak. Kızlarımızın buradaki başarısı gelecek nesilleri de hareketlendirecek. Kadın altyapılarında Avrupa'da artık bir adım atmaya başladık. Bu çalışan, iyi bir grup. 6 Şubat'taki deprem sonrası kamp programlarımızı düzgün yapamasak da yaz boyunca iyi çalıştık. Sırbistan maçı bizim için çok önemli. Gruptan lider çıkarsak en büyük hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. En büyük hedef galibiyet almaktı. Çünkü bu yaş gruplarımız daha önceki turnuvalarda galibiyet almakta problem yaşıyordu. Her maça tek tek baktık. Şu an 3'te 3 yaptık, inşallah böyle gider. Şampiyonluk hedefinden bahsetmek çok zor, çünkü bizden çok ileride olan ülkeler var. Bizim için gruptan birinci çıkıp ilk 8'e kalmak şampiyonluk gibi olacak zaten."

        - Gülen Selin Yüksel: "Seyirci desteğiyle yarı finale kadar gitmek istiyoruz"

        Milli takım oyuncularından Gülen Selin Yüksel de turnuvaya iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, "Şu an grup birinciliği için oynuyoruz, asıl hedefimiz bu. Sırbistan'ı da yendikten sonra ilk 8 maçında gelen rakibi yenip yarı finale çıkmak istiyoruz. Seyirci desteğiyle yarı finale kadar gitmek istiyoruz, olursa final çok güzel olur." diye konuştu.

        Bilge Arık da ilk hedeflerine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını anlatarak, motivasyonlarının yüksek olduğunu, Sırbistan'ı da yenip gruptan lider çıkacaklarını vurguladı.

        Sevgi Yapar da 3 maçta güçlü rakiplerle oynadıklarına dikkati çekerek, "3'te 3 yaptık ama bizim için kolay maçlar değildi, çalıştık, çabaladık, iyi savunma yapıp, iyi hücumlar yaptık 3 maçı da aldık." ifadelerini kullandı.

        Dört grupta 17 ülkenin mücadele ettiği şampiyonada Türkiye, bugün saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

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