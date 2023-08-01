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        Manisa FK, Brezilyalı Sandro Lima ile anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:32
        Manisa FK, Brezilyalı Sandro Lima ile anlaştı

        MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Brezilyalı futbolcu Sandro Lima ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        İmza töreninde konuşan Sandro Lima, Manisa FK'ye hedefleri için geldiğini belirterek, "Takımımla önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

        Kariyerinde 324 resmi maça çıkan Lima, 85 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.

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