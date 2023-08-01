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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 22:51
        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı

        MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 4. gününde D Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 15-7 mağlup eden Türkiye, grubunu lider tamamladı. Yarın 19.30'da Fransa ile karşılaşacak milli takım, bu maçı kazanması halinde çeyrek finale yükselecek.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 4 gününde grup müsabakaları 8 maçla tamamlandı. Sabah seansında İrlanda Ukrayna'yı 10-7, Slovakya İsviçre'yi 17-3, Malta Romanya'yı 12-9, Hollanda Fransa'yı 16-5, Yunanistan da İsrail'i 10-6 mağlup etti.

        Akşam seansındaki maçlarda ise Macaristan, Hırvatistan'ı 11-5, İspanya, İtalya'yı 11-9 mağlup etti.

        - Türkiye 4 maçta 4 galibiyet alarak grubunu lider tamamladı

        D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, günün son maçında Sırbistan ile karşılaştı.

        Çekişmeli başlayan mücadelede ilk devre karşılıklı gollerle 3-3 eşitlikle sonuçlandı. 2. devrede ise savunmada etkili olan ve rakibine gol şansı vermeyen Türkiye, bulduğu 4 golle devreyi 7-3 üstün tamamladı.

        Maçın kalan bölümünde üstün oyununu sürdüren Türkiye, Derin Pehlivanoğlu'nun etkili oyunuyla müsabakadan 17-5 galip ayrıldı. Türkiye, bu sonuçla 4 maçını da kazanarak alarak grup aşamasını lider bitirdi. Milli takımda Derin Pehlivanoğlu 5 golle en skorer oyuncu oldu.

        Grup maçlarının tamamlandığı organizasyona yarın sıralama maçları ve çeyrek finale yükselme maçlarıyla devam edilecek.

        Türkiye, saat 19.30'da Fransa ile çeyrek finale yükselme maçı oynayacak.

        Organizasyonda grup sonuçları şöyle gerçekleşti:

        A Grubu Ülke Puan
        Macaristan 9
        İspanya 6
        İtalya 3
        Hırvatistan

        B Grubu Ülke Puan
        Yunanistan 9
        Hollanda 6
        İsrail 3
        Fransa

        C Grubu Ülke Puan
        Slovakya 9
        Malta 6
        Romanya 3
        İsviçre

        D Grubu Ülke Puan
        Türkiye 12
        Sırbistan 7
        Büyük Britanya 4
        İrlanda 3
        Ukrayna 3

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