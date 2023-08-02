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        Manisa FK, Kazım Can Kahya'yı transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:21
        Manisa FK, Kazım Can Kahya'yı transfer etti

        MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Can Kahya'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Olympic Charleroi takımından transfer edilen Kahya ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

        İmza töreninde konuşan Kahya, "Manisa Futbol Kulübünün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Takımımla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

        Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de Kazım Can Kahya'nın yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kazım Can, Belçika'da yetişmiş yetenekli bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. Kazım Can'a siyah-beyaz formamız altında büyük başarıları diliyorum." ifadelerini kullandı.

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