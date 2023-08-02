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        Türkiye, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:50
        Türkiye, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

        MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 5. gününde Fransa'yı 9-5 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Macaristan'ın rakibi oldu.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya bugün 6 maçla devam edildi.

        Sabah seansındaki sıralama maçlarında Büyük Britanya İsviçre'yi 14-3, Romanya da İrlanda'yı 8-7 mağlup etti.

        Çeyrek finale yükselme müsabakalarında ise Hırvatistan Slovakya'yı 21-7, İtalya da Malta'yı 20-3 yendi.

        Akşam seansında ise İsrail, Sırbistan'ı 18-4 mağlup etti.

        - Türkiye çeyrek finalde

        Türkiye, günün son maçında Fransa ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede 2. devre Türkiye'nin 5-4 üstünlüğüyle sona erdi. Son iki devre rakibine üstünlük kuran milli takım havuzdan 9-5 galip ayrıldı.

        Milli takımda Hanzade Dabbağ, 3 golle en skorer oyuncu oldu.

        Organizasyona yarın sıralama maçları ve çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.

        - Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

        Turnuvanın çeyrek final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:

        Yunanistan - Hırvatistan

        Macaristan - Türkiye

        İspanya - İsrail

        Hollanda - İtalya

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