Türkiye, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 5. gününde Fransa'yı 9-5 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Macaristan'ın rakibi oldu.
Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya bugün 6 maçla devam edildi.
Sabah seansındaki sıralama maçlarında Büyük Britanya İsviçre'yi 14-3, Romanya da İrlanda'yı 8-7 mağlup etti.
Çeyrek finale yükselme müsabakalarında ise Hırvatistan Slovakya'yı 21-7, İtalya da Malta'yı 20-3 yendi.
Akşam seansında ise İsrail, Sırbistan'ı 18-4 mağlup etti.
- Türkiye çeyrek finalde
Türkiye, günün son maçında Fransa ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede 2. devre Türkiye'nin 5-4 üstünlüğüyle sona erdi. Son iki devre rakibine üstünlük kuran milli takım havuzdan 9-5 galip ayrıldı.
Milli takımda Hanzade Dabbağ, 3 golle en skorer oyuncu oldu.
Organizasyona yarın sıralama maçları ve çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.
- Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Turnuvanın çeyrek final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:
Yunanistan - Hırvatistan
Macaristan - Türkiye
İspanya - İsrail
Hollanda - İtalya