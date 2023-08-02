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        Manisa'da eski çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 21:19
        Manisa'da eski çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eski çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Alaşehir-Evrenli Mahallesi yolunda bulunan eski çöp döküm alanında saat 18.30 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

        Depolama alanında bulunan plastik atıkların tutuşmasıyla kısa sürede bütün alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

        Müdahale sonucu yangının ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçraması önlendi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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