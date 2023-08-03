Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:50
        Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince 10 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda, 19,62 gram esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tüfek, 5 kartuş, 2 kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

        Konuyla ilgili Y.U. (38), R.S. (31) O.Ç. (44) ve K.S (35) "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Öte yandan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi de yakalandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        YAŞ başladı
        YAŞ başladı
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!

        Benzer Haberler

        Manisa FK'ya genç orta saha
        Manisa FK'ya genç orta saha
        Manisa'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi öldü
        Manisa'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi öldü
        Manisa'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da eski çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da eski çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Türkiye, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda çeyrek finale y...
        Türkiye, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda çeyrek finale y...