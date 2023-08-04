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        Turgutlu'da öğrenciler tiyatro oyunuyla orman yangınlarına dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:17
        Turgutlu'da öğrenciler tiyatro oyunuyla orman yangınlarına dikkat çekiyor

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi, "Doğamızı Koruyalım" oyunuyla orman yangınlarına dikkat çekiyor.

        Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Lise Tiyatro ekibi, orman yangınlarına karşı çocukları bilinçlendirmek için tiyatro oyunu sahneledi.

        Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları oyunu Manisa genelinde sahnelemeyi hedefliyor.

        Atatürk Kültür Merkezi tiyatro öğretmeni Aysel Baylan, uzun yıllardır öğrencilerle birlikte oyun hazırladıklarını, amaçlarının izleyiciyi eğlendirmek olduğunu fakat bu oyunla bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Her zaman eğlendirmeyi amaçlardık, bu sefer bilinçlendirmeyi. Biliyorsunuz ki yaz aylarında çok büyük felaketler oluyor, ormanlar yanıyor. Biz çocuklar çekirdekten yetişsin istedik. Küçük yaşta bilinçlenirse, ormanlara ve yangınlara karşı duyarlı olurlar." diye konuştu.

        Tiyatro ekibinde yer alan 10. sınıf öğrencisi Hülya Salman ise "Eğlendirme amaçlı oynuyorduk, bugün ise bilinçlendirme için oynadık. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığım için çok mutluyum." dedi.

        Öğrencilerin sahnelediği oyunu izleyen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, duyarlılıklarından dolayı ekibi kutlayarak herkesi orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet etti.

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