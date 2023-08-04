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        Manisa'da bir iş güvenliği uzmanı merdiven boşluğuna düşüp öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:03
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        Manisa'da bir iş güvenliği uzmanı merdiven boşluğuna düşüp öldü
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş güvenliği uzmanı, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5. kısımdaki fabrika inşaatında çalışan iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül (22), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarıgül, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sarıgül müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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