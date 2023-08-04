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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:41
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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası
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        MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın sıralama maçında Hollanda'ya 13-5 mağlup olan Türkiye, yarın Hırvatistan'a karşı yedincilik mücadelesi verecek.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın sıralama maçında Hollanda ile Türkiye karşılaştı.

        Maça hızlı başlayan Türkiye, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve ilk devre 2-2 eşitlikle tamamlandı.

        İkinci devre etkili olan Hollanda, 4-0'lık seri yakaladı ve devreyi 6-2 önde bitirdi. Kalan bölümde üstün oyunu sürdüren Hollanda, üçüncü devreyi 9-4, maçı da 13-5 galip bitirdi.

        Hollanda'da Pien Gorter, 4 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Hollanda yenilgisiyle 5'incilik mücadelesini kaybeden Türkiye, yarın Hırvatistan'a karşı 7'ncilik maçına çıkacak.

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