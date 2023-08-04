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        Manisa'da dernek müdürünün de aralarında olduğu 4 kişi dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:01
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        Manisa'da dernek müdürünün de aralarında olduğu 4 kişi dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü T.Ş'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma", "devlet malına zarar verme", "hırsızlık" ve "taşıt kanununa muhalefet" suçlarından 13 kişiyi gözaltına aldı.

        T.Ş ile B.A., E.Ç. ve M.A. hakimlikçe A.Ö, N.G, K.A, E.Y, A.U, N.Y, H.B, O.Ç. ve M.M. adli kontrol ile serbest kaldı.

        Yapılan aramalarda 1 tabanca ve 8 mermi ile bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

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