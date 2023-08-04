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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:43
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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda finalistler belli oldu
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        MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İspanya ile Macaristan finale yükseldi.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 4 sıralama, 2 de yarı final müsabakası oynandı.

        Sabah seansında sıralama maçında Malta'yı 11-6 mağlup eden Sırbistan 11'inci oldu. Slovakya'yı 13-11 yenen Fransa ise turnuvayı 9. sırada tamamladı.

        Diğer sıralama maçlarında, İsrail Hırvatistan'ı 12-7, Hollanda da Türkiye'yi 13-5 mağlup etti.

        Akşam seansındaki ilk yarı final maçında Yunanistan'ı mağlup eden 9-5 mağlup eden İspanya, finale yükselen ilk ekip oldu.

        Diğer yarı final eşleşmesinde İtalya'yı 11-5 yenen Macaristan, ikinci finalist oldu.

        Turnuvada son günün programı şöyle:

        Yedincilik maçı: Hırvatistan-Türkiye

        Beşincilik maçı: İsrail-Hollanda

        Üçüncülük maçı Yunanistan-İtalya

        Final: İspanya-Macaristan

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