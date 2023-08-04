17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İspanya ile Macaristan finale yükseldi.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 4 sıralama, 2 de yarı final müsabakası oynandı.

Sabah seansında sıralama maçında Malta'yı 11-6 mağlup eden Sırbistan 11'inci oldu. Slovakya'yı 13-11 yenen Fransa ise turnuvayı 9. sırada tamamladı.

Diğer sıralama maçlarında, İsrail Hırvatistan'ı 12-7, Hollanda da Türkiye'yi 13-5 mağlup etti.

Akşam seansındaki ilk yarı final maçında Yunanistan'ı mağlup eden 9-5 mağlup eden İspanya, finale yükselen ilk ekip oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde İtalya'yı 11-5 yenen Macaristan, ikinci finalist oldu.

Turnuvada son günün programı şöyle:

Yedincilik maçı: Hırvatistan-Türkiye

Beşincilik maçı: İsrail-Hollanda

Üçüncülük maçı Yunanistan-İtalya

Final: İspanya-Macaristan