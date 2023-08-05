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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Manisa'da "Şehir Buluşmaları"nda konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:22
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Manisa'da "Şehir Buluşmaları"nda konuştu:
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        MANİSA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 60 günde, bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelede kapsamında, toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi, 540'ı tutuklandı." dedi.

        AK Parti tarafından bir otelin konferans salonunda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Yerlikaya, program kapsamında Manisalılarla buluşacaklarını, onların seslerine kulak vereceklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacaklarını söyledi.

        Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde önemli seçimleri geride bıraktığına işaret eden Yerlikaya, "Bu seçimde milletimiz, kefenin bir yanına son 21 yılda yapılan 'eser ve hizmet siyasetini' koydu, diğer yanına da içi boş vaatleri ve kararını verdi. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu tarihi dönemde, seçimlerden muhteşem bir zaferle çıktı." diye konuştu.

        - Manisa'daki yatırımlar

        Bakan Yerlikaya, hükümetin 21 yılda Manisa'ya yaptığı yatırımlara dikkati çekerek, 1,5 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 14. büyük şehri olan Manisa'nın, tarımı, sanayisi ve ticaretiyle her alanda örnek olduğunu vurguladı.

        Manisa'ya 21 yılda 105 milyar lira yatırım yapıldığını anımsatan Yerlikaya, 21 yılda kentin ihracatının 312 milyon dolardan, 5,2 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

        Yerlikaya, işsizlik oranı yüzde 5,1 ile Türkiye ortalamasının altında olan Manisa'nın, istihdamı ve ekonomiye katkısıyla herkesin göğsünü kabarttığını dile getirerek, "Manisa'daki yatırımlar da aralıksız devam ediyor. Hepimizi heyecanlandıran projelerin başında İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Treni geliyor. Ulaştırma Bakanlığımızca 2 yıl içinde bitmesi planlanan projenin yüzde 55'i tamamlandı. Yine proje aşamasındaki 501 kilometrelik İzmir-Ankara Otoyolu gibi 448 kamu yatırımı projesi, Manisa'mızın gücüne güç katacaktır." ifadesini kullandı.

        Gelişimin şartlarının huzur ve güven olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Biz, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personelimizle görev alanımızda, Yeşil Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da aşılmaz denilen dağlarda, derin vadilerde, çıkmaz sokaklarda, asayişten uyuşturucuya, terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığına kadar, halkımızın huzur ve güveni için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Sahada etkin olacağız, çevrim içi olarak sanal dünyada da etkin olacağız. Düzensiz göçle, uyuşturucuyla, suç ve suçlularla mücadelede etkin olacağız. Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale gelesiye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek."

        - 60 günlük çalışmalarını paylaştı

        Yerlikaya, bakanlık görevine başladığının 62. gününde olduğunu belirterek, bu sürede İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan faaliyetleri paylaştı:

        "Son 60 günde, bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelede kapsamında, toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi, 540'ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148'i bölücü terör örgütü, 22'si DEAŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubuydu. FETÖ'ye yönelik yapılan 1020 operasyonda da 254 şahıs tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında, ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrim içi çocuk müstehcenliğine karşı 168 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 219 şahıs tutuklandı."

        Sanal devriyelerin de 10 bin 722 suç unsuru paylaşımı tespit ettiğini aktaran Yerlikaya, suç gelirleri ile mücadele kapsamında 662 milyon lira para ve mal varlığına el konulduğunu ifade etti.

        - Uyuşturucuya yönelik operasyonlar

        Geleceğin teminatı gençleri, vatandaşları ve aile birliğini tehdit eden uyuşturucuya ve tacirlerine karşı, son 60 günde 33 bin 295 operasyon düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonucu 4 bin 30 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz." dedi.

        Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarına da değinerek, şu bilgileri verdi:

        "Son 60 günde, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 2 bin 548 operasyonda, 1385 düzensiz göçmen organizatörü ile 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan işlemleri tamamlanan 17 bin 258 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Diğerlerinin de sınır dışı işlemleri devam ediyor. Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de nefeslerini keseceğiz. Çünkü ne dedik? Huzur ve güven. Ülkemizin huzuru, Manisa'mızın huzuru için gece gündüz canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehir Buluşmaları etkinliğini düzenleyen partililere ve katılımcılara teşekkür etti.

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