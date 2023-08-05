İçişleri Bakanı Yerlikaya, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

MANİSA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da aşure hayrına katıldı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti tarafından düzenlenen "2023 Şehir Buluşmaları" programının ardından Manisa Valiliği'ne geçen Yerlikaya, Valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Yerlikaya, daha sonra Vali Yaşar Karadeniz ile görüştü, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra çarşı esnafına ziyaretlerde bulunan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Hatuniye Camisi avlusunda Şehzadeler Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure hayrına katılan Yerlikaya, vatandaşlara aşure dağıttı.

Buradan tarihi Kurşunlu Han'a geçen Bakan Yerlikaya, şehre özgü tarihi Manisa bezi üretim atölyesinin yanı sıra ebru, tezhip, tespih, naht ve hat gibi geleneksel sanat atölyelerini ziyaret etti, sanatçılarla sohbet etti.

Yerlikaya, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile görüştü.

Yunusemre Belediyesince yapılan meydan projesinin uygulama alanını da gezen Bakan Yerlikaya, proje kapsamında tamamlanan Saruhanbey Camisini inceledi, projeyle ilgili Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'den bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, kentteki son programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda basın mensuplarına kapalı düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, ilçe teşkilatları ve gençlerle bir araya geldi.