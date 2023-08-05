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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Macaristan şampiyon oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 23:52
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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Macaristan şampiyon oldu
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        MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Macaristan şampiyon oldu.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın son gününde Hırvatistan'a 12-10 mağlup olan Türkiye, turnuvayı 8. sırada tamamladı. Diğer sıralama maçında İsrail'i 6-4 mağlup eden Hollanda, organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

        Üçüncülük maçında ise İtalya'yı 7-6 mağlup eden Yunanistan, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Final maçında İspanya'yı 11-8 yenen Macaristan, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

        Altın madalyaya uzanan Macaristan'da Kata Hajdu ve gümüş madalyanın sahibi İspanya'da Martina Claveria Murillo 4'er golle maçın en skorer oyuncuları oldu.

        Maçın ardından dereceye giren takımlara kupaları, Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, LEN (Avrupa Su Sporları Birliği) Büro üyesi Fernando Carpena, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Sutopu Komite Başkanı Angel Moliner, Sutopu Federasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Aşçı, Sutopu Komite üyeleri Jacques Racine, Matjaz Rakovec, Sutopu Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Nejat Kocabay tarafından verildi.

        Ayrıca turnuvanın final hakemleri ve en iyi kaleci, gol kralı ve en değerli oyuncuları ödüllerini aldı.

        Turnuvada ilk 8 takım şöyle oluştu:

        1. Macaristan

        2. İspanya

        3. Yunanistan

        4. İtalya

        5. Hollanda

        6. İsrail

        7. Hırvatistan

        8. Türkiye

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