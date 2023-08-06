Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Gürsu Mahallesi'nde İ.Ç. (32) yönetimindeki 35 BEE 849 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 5 yaralı, Alaşehir ve Salihli Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.