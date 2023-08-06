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        Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:31
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        Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Gürsu Mahallesi'nde İ.Ç. (32) yönetimindeki 35 BEE 849 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile 4 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 5 yaralı, Alaşehir ve Salihli Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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