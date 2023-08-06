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        Manisa'da bir kişi bıçakla öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:16
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        Manisa'da bir kişi bıçakla öldürüldü
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi'nde Fatih K. ile M.D. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Fatih K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli M.D. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen M.D, tutuklandı.

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