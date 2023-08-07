Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Akhisarlı zeytin üreticileri "yok yılı"nı stoktaki ürünlerle telafi edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisarlı zeytin üreticileri "yok yılı"nı stoktaki ürünlerle telafi edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önde gelen zeytin üretim merkezlerinden Akhisar'da üreticiler, "yok yılı" olmasının yanında yağış dengesizliği nedeniyle düşük rekolte bekliyor.

        Ege'de 12 milyon civarında zeytin ağacı varlığı ve tesisleriyle zeytinciliğin önde gelen merkezlerinden olan Akhisar'da üreticiler, eylül sonunda başlayacak hasat sezonuna hazırlanıyor.

        Türkiye siyah zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 35, yeşil zeytin üretiminin ise yüzde 70'inin gerçekleştirildiği Akhisar'da geçen yılki yaklaşık 400 bin tonluk "tarihi rekolte"nin ardından bu sene verimde büyük oranda düşüş öngörülüyor.

        Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, AA muhabirine, bölgenin özellikle Edremit, Uslu, Domat ve Trilye türlerindeki üretimle öne çıktığını söyledi.

        Tarihte ilk kez geçen yıl 400 bin ton üretime ulaşıldığını anlatan Akbuğa, "Bu sene ise zeytinde olağanüstü bir durum yaşanmakta. Geçen seneki rekoltenin yüzde 15'i civarında bir rekolte bekliyoruz. Bu durumda zeytin üreticisini zor günler bekliyor. Gerçekten geçen sene fazla bir rekolte elde ettik, ağaçlar yorgun düştü, hava şartlarına baktığımızda kış döneminin soğuk geçmesi, akabinde gelen aşırı yağış ve aniden hava sıcaklıkların artmasıyla ağaçlardaki çiçekler döküldü ve dane miktarı da azaldı." dedi.

        Akbuğa, bu yıl 55 bin ton civarında zeytin elde etmeyi öngördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Tarihte ilk kez bu kadar rekolte farklılığı gözüküyor, bu olağanüstü bir durum. Ağaçlarda dane zeytin bulamıyoruz. O zaman bankalardan alınan kredilerimizin ödeme zamanı, ürün olmayınca ne yapacağız. Kredilerimizin faizsiz bir şekilde ertelenmesinin gündeme gelmesi lazım. Alan bazlı destek verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

        - Zeytin ve zeytinyağında stoklar yeterli

        Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ise "yok yılı"nda üretimin düşeceğini ancak geçen yıldan devreden zeytinyağı stoklarının yeterli olacağını söyledi.

        "Zeytinyağındaki stok yeterli boyutta, onunla ilgili sorun yok." diyen Alhat, bu üründeki fiyat artışlarının dünya piyasasından kaynaklandığını belirtti.

        ​​​​​​​Alhat, "Zeytinyağı fiyatlarındaki yükseliş, yok ya da var yılıyla ilgili değil, dünya fiyatlarının yükselmesiyle ilgili. Dünyada zeytinyağının litresi ortalama 8 avro, Türkiye'deki raflarda satılan zeytinyağı fiyatları ise dünyadaki en ucuz fiyatlardır. Yine de raflarda zeytinyağı bulamamazlık söz konusu değil. Sofralık zeytinde ise üretimde düşüklük söz konusu olacak. Hasat zamanı ürünün kalibresi yükselecek olursa belki oradan tonaj anlamında bir telafi olabilir." dedi.

        - "Müstahsil zeytini bekletiyor"

        Akhisar'da zeytin işletmesi bulunan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan da bu yıl Marmara'nın bazı bölümleri ile Hatay ve çevresindeki rekoltenin Ege'deki gibi düşük olmadığını, sektörün geçen yıldan devreden stoklarla "yok yılı"nı sıkıntısız geçireceğine inandığını belirtti.

        Sofralık siyah zeytinde iç piyasa talebine yetişebileceklerini düşündüğünü anlatan Bakan, "Yeşil zeytinde stok, siyaha kıyasla daha az ancak yeşil zeytini müstahsil kendi elinde bekletiyor. Müstahsil bu yılki 'yok algısı' nedeniyle ürünü daha değerli satacağını düşünerek bekletiyor." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
        Alaşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
        Manisa'da bir kişi bıçakla öldürüldü
        Manisa'da bir kişi bıçakla öldürüldü
        İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanlığında "istifa-görevden alma" tartışması
        İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanlığında "istifa-görevden alma" tartışması
        Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Macaristan şampiyon oldu
        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Macaristan şampiyon oldu
        Bakan Yerlikaya: 60 günde 29 bin 32 terör, 33 bin 295 uyuşturucu operasyonu...
        Bakan Yerlikaya: 60 günde 29 bin 32 terör, 33 bin 295 uyuşturucu operasyonu...