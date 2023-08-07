Akhisarlı zeytin üreticileri "yok yılı"nı stoktaki ürünlerle telafi edecek

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önde gelen zeytin üretim merkezlerinden Akhisar'da üreticiler, "yok yılı" olmasının yanında yağış dengesizliği nedeniyle düşük rekolte bekliyor.

Ege'de 12 milyon civarında zeytin ağacı varlığı ve tesisleriyle zeytinciliğin önde gelen merkezlerinden olan Akhisar'da üreticiler, eylül sonunda başlayacak hasat sezonuna hazırlanıyor.

Türkiye siyah zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 35, yeşil zeytin üretiminin ise yüzde 70'inin gerçekleştirildiği Akhisar'da geçen yılki yaklaşık 400 bin tonluk "tarihi rekolte"nin ardından bu sene verimde büyük oranda düşüş öngörülüyor.

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, AA muhabirine, bölgenin özellikle Edremit, Uslu, Domat ve Trilye türlerindeki üretimle öne çıktığını söyledi.

Tarihte ilk kez geçen yıl 400 bin ton üretime ulaşıldığını anlatan Akbuğa, "Bu sene ise zeytinde olağanüstü bir durum yaşanmakta. Geçen seneki rekoltenin yüzde 15'i civarında bir rekolte bekliyoruz. Bu durumda zeytin üreticisini zor günler bekliyor. Gerçekten geçen sene fazla bir rekolte elde ettik, ağaçlar yorgun düştü, hava şartlarına baktığımızda kış döneminin soğuk geçmesi, akabinde gelen aşırı yağış ve aniden hava sıcaklıkların artmasıyla ağaçlardaki çiçekler döküldü ve dane miktarı da azaldı." dedi.

Akbuğa, bu yıl 55 bin ton civarında zeytin elde etmeyi öngördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Tarihte ilk kez bu kadar rekolte farklılığı gözüküyor, bu olağanüstü bir durum. Ağaçlarda dane zeytin bulamıyoruz. O zaman bankalardan alınan kredilerimizin ödeme zamanı, ürün olmayınca ne yapacağız. Kredilerimizin faizsiz bir şekilde ertelenmesinin gündeme gelmesi lazım. Alan bazlı destek verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

- Zeytin ve zeytinyağında stoklar yeterli

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ise "yok yılı"nda üretimin düşeceğini ancak geçen yıldan devreden zeytinyağı stoklarının yeterli olacağını söyledi.

"Zeytinyağındaki stok yeterli boyutta, onunla ilgili sorun yok." diyen Alhat, bu üründeki fiyat artışlarının dünya piyasasından kaynaklandığını belirtti.

​​​​​​​Alhat, "Zeytinyağı fiyatlarındaki yükseliş, yok ya da var yılıyla ilgili değil, dünya fiyatlarının yükselmesiyle ilgili. Dünyada zeytinyağının litresi ortalama 8 avro, Türkiye'deki raflarda satılan zeytinyağı fiyatları ise dünyadaki en ucuz fiyatlardır. Yine de raflarda zeytinyağı bulamamazlık söz konusu değil. Sofralık zeytinde ise üretimde düşüklük söz konusu olacak. Hasat zamanı ürünün kalibresi yükselecek olursa belki oradan tonaj anlamında bir telafi olabilir." dedi.

- "Müstahsil zeytini bekletiyor"

Akhisar'da zeytin işletmesi bulunan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan da bu yıl Marmara'nın bazı bölümleri ile Hatay ve çevresindeki rekoltenin Ege'deki gibi düşük olmadığını, sektörün geçen yıldan devreden stoklarla "yok yılı"nı sıkıntısız geçireceğine inandığını belirtti.

Sofralık siyah zeytinde iç piyasa talebine yetişebileceklerini düşündüğünü anlatan Bakan, "Yeşil zeytinde stok, siyaha kıyasla daha az ancak yeşil zeytini müstahsil kendi elinde bekletiyor. Müstahsil bu yılki 'yok algısı' nedeniyle ürünü daha değerli satacağını düşünerek bekletiyor." dedi.