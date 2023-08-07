Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, yarın Manisa'da başlayacak

        Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenecek LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, yarınki müsabakalarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, yarın Manisa'da başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenecek LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, yarınki müsabakalarla başlayacak.

        Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Karadağ, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Fransa, Polonya, Romanya, Gürcistan, Almanya, Malta ve Ukrayna'nın katılacağı organizasyon, 14 Ağustos Pazartesi gününe kadar Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

        C Grubu'nda Fransa, Polonya ve Romanya ile mücadele edecek Türkiye, yarın saat 21.00'da Romanya ile karşılaşacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar

        Benzer Haberler

        Firari FETÖ hükümlüsü eski İZKA Genel Sekreteri Can, Manisa'da yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü eski İZKA Genel Sekreteri Can, Manisa'da yakalandı
        Saruhanlı'da orman yangınından etkilenenlere eşya desteği
        Saruhanlı'da orman yangınından etkilenenlere eşya desteği
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        Akhisarlı zeytin üreticileri "yok yılı"nı stoktaki ürünlerle telafi edecek
        Akhisarlı zeytin üreticileri "yok yılı"nı stoktaki ürünlerle telafi edecek
        Alaşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
        Alaşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
        Manisa'da bir kişi bıçakla öldürüldü
        Manisa'da bir kişi bıçakla öldürüldü