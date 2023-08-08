17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, Manisa'da başladı

MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın açılış maçında Fransa, Polonya'yı 10-4 mağlup etti.

Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Karadağ, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Fransa, Polonya, Romanya, Gürcistan, Almanya, Malta ve Ukrayna'nın katılacağı organizasyon, Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde başladı.

Turnuvanın açılış maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Fransa, müsabakayı 10-4 kazandı.

Diğer müsabakalarda Gürcistan, Ukrayna'yı 13-10, Almanya da Malta'yı 9-7 mağlup etti.

C Grubu'nda Fransa, Polonya ve Romanya ile mücadele edecek Türkiye, bu akşam 21.00'da Romanya ile karşılaşacak.