FIBA Erkekler Avrupa Kupası ön eleme B Grubu maçları Manisa'da oynanacak

MANİSA (AA) - FIBA Erkekler Avrupa Kupası ön eleme B Grubu maçları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na ön eleme turundan başlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Münih'te yapılan kura çekimi sonrası B Grubu'nda Portekiz’den FC Porto ve Litvanya’dan Nevesis Optibet ile eşleşti.

Muradiye Spor Salonu'nda 3-5 Ekim'de oynanacak ön eleme maçlarında grupta ilk sırayı alan takım ana tabloya kalacak.