Manisa'da otomobilin kapısına çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Gaziosman Paşa Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle ilerleyen A.A. (50) caddenin sağına park edilen otomobilin sürücüsünün açtığı kapıya çarptı.
Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsünün, sol şeritten geçen minibüsten son anda kurtulduğu görüldü.
Ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.