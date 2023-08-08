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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 22:11
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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
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        MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 12-8 yendi.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın ilk gününde 8 maç oynandı.

        Turnuvanın açılış maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Fransa, müsabakayı 10-4 kazandı.

        Sabah seansındaki diğer müsabakalarda Gürcistan, Ukrayna'yı 13-10, Almanya da Malta'yı 9-7, Yunanistan Hollanda'yı 12-10, Sırbistan ise İtalya'yı 12-10 mağlup etti.

        Akşam seansındaki maçlarda ise İspanya, Hırvatistan'a karşı 13-12, Macaristan da Karadağ'a karşı 11-6 galip geldi.

        Günün son maçında C Grubu'nda mücadele den Türkiye, Romanya ile karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 12-8 galip ayrıldı.

        Milli takımda Efe Naipoğlu, 4 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

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