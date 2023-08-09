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        Manisa'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 09:52
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        Manisa'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 20 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir gıda firmasına işçi taşıyan Ayhan Ç'nin kullandığı 45 J 6541 plakalı midibüs, Erbiller Sanayi Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı ve yan yattı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada servis aracındaki 20 kişi yaralandı.

        Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza sonrası İzmir - Ankara kara yolunun trafiğe kapanması nedeniyle ulaşım, servis yolundan sağlandı.

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