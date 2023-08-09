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        Manisa'da yola savrulan elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:25
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        Manisa'da yola savrulan elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Ahmet Dayı (34) 45 ANE 984 plakalı elektrikli bisikletiyle Kaymakam Ethem Akıncı Caddesi'nde seyrederken iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

        Bisikletin yola savrulması sonucu Dayı, ağır yaralandı.

        Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Dayı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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