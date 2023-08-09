17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 17-8 yendi.
Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın ikinci gününde 8 maç oynandı.
Sabah seansında Ukrayna Almanya'yı 13-12, Malta Gürcistan'ı 16-7, İtalya Hollanda'yı 9-8, Yunanistan da Sırbistan'ı 11-9 mağlup etti.
Akşam seansındaki maçlarda ise Fransa Romanya'yı 14-8, Karadağ Hırvatistan'ı 15-13 yendi.
İspanya-Macaristan müsabakası ise 12-12 beraberlikle sonuçlandı.
Günün son maçında C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Polonya ile karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 17-8 galip ayrıldı.
Milli takımda Efe Naipoğlu, 6 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.
Yarın grup maçlarıyla devam edilecek organizasyonda Türkiye, saat 21.00'de Fransa ile karşılaşacak.