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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 23:53
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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki son maçında Fransa'yı 9-6 yenerek, grubunu lider bitirdi.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın üçüncü gününde oynanan 8 maçla grup aşaması tamamlandı.

        Sabah seansında Malta Ukrayna'yı 12-8, Almanya Gürcistan'ı 19-12, Macaristan Hırvatistan'ı 13-9, İspanya da Karadağ'ı 13-7 mağlup etti.

        Akşam seansındaki maçlarda ise Romanya Polonya'yı 9-8, Sırbistan Hollanda'yı 15-6 yendi. İtalya, Yunanistan maçı ise 12-12 eşitlikle sonuçlandı.

        Günün son maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye, havuzdan 9-6 galip ayrıldı.

        Milli takımda Efe Naipoğlu, 5 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Bu sonuçla 3 maçta aldığı 3 galibiyetle C Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, yarın saat 19.30'da Hırvatistan ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

        Organizasyona yarın sıralama ve çeyrek finale yükselme maçlarıyla devam edilecek.

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