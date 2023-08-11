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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 21:25
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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkma müsabakasında Hırvatistan'a 12-6 kaybeden Türkiye, dokuzunculuk için sıralama maçlarına çıkacak.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın dördüncü günü 6 maçla tamamlandı.

        Sabah seansındaki sıralama maçlarında Gürcistan Polonya'yı 11-10, Romanya da Ukrayna'yı 8-6 mağlup etti. Çeyrek finale çıkma mücadelesinde ise Karadağ, Fransa'yı 16-8 yendi.

        Akşam seansındaki çeyrek finale yükselme müsabakalarında ise Almanya'yı 17-16 mağlup eden Hollanda, Malta'yı da 10-7 yenen İtalya, çeyrek finalist oldu.

        Günün son çeyrek finale yükselme maçında Türkiye, Hırvatistan ile karşılaştı. Hırvatistan, müsabakayı da 12-6 kazanarak çeyrek finale çıktı. Bu sonuçla çeyrek final şansını yitiren Türkiye, dokuzunculuk için sıralama maçlarına çıkacak.

        Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle gerçekleşti:

        Yunanistan - Hırvatistan

        Macaristan - Hollanda

        İspanya - İtalya

        Sırbistan - Karadağ

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