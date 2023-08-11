17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı

MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkma müsabakasında Hırvatistan'a 12-6 kaybeden Türkiye, dokuzunculuk için sıralama maçlarına çıkacak.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın dördüncü günü 6 maçla tamamlandı.

Sabah seansındaki sıralama maçlarında Gürcistan Polonya'yı 11-10, Romanya da Ukrayna'yı 8-6 mağlup etti. Çeyrek finale çıkma mücadelesinde ise Karadağ, Fransa'yı 16-8 yendi.

Akşam seansındaki çeyrek finale yükselme müsabakalarında ise Almanya'yı 17-16 mağlup eden Hollanda, Malta'yı da 10-7 yenen İtalya, çeyrek finalist oldu.

Günün son çeyrek finale yükselme maçında Türkiye, Hırvatistan ile karşılaştı. Hırvatistan, müsabakayı da 12-6 kazanarak çeyrek finale çıktı. Bu sonuçla çeyrek final şansını yitiren Türkiye, dokuzunculuk için sıralama maçlarına çıkacak.

Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle gerçekleşti:

Yunanistan - Hırvatistan

Macaristan - Hollanda

İspanya - İtalya

Sırbistan - Karadağ