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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 5. gün tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:04
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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 5. gün tamamlandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan, Macaristan, İspanya ve Sırbistan yarı finale yükseldi.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın beşinci günü 8 maçla tamamlandı.

        Sabah seansındaki sıralama maçlarında Polonya’yı 13-10 mağlup eden Ukrayna, turnuvayı 15. sırada tamamladı. Gürcistan’ı 12-7 yenen Romanya’da 13. oldu.

        Diğer sıralama maçlarında Türkiye, Malta’yı 12-7 yenerken, Almanya da Fransa’yı 12-8 mağlup etti.

        Türkiye ile Almanya yarın dokuzunculuk maçına çıkacak.

        Akşam seansındaki çeyrek final müsabakalarında ise Hırvatistan’ı 13-8 ile geçen Yunanistan, Hollanda’yı 13-5 mağlup eden Macaristan, İtalya’ya karşı 7-6 üstünlük kuran İspanya, Karadağ’ı 15-9 yenen Sırbistan, yarı finale yükselen takımlar oldu.

        Organizasyon yarın sıralama ve yarı final maçlarıyla sürecek.

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