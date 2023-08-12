17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 5. gün tamamlandı

MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan, Macaristan, İspanya ve Sırbistan yarı finale yükseldi.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın beşinci günü 8 maçla tamamlandı.

Sabah seansındaki sıralama maçlarında Polonya’yı 13-10 mağlup eden Ukrayna, turnuvayı 15. sırada tamamladı. Gürcistan’ı 12-7 yenen Romanya’da 13. oldu.

Diğer sıralama maçlarında Türkiye, Malta’yı 12-7 yenerken, Almanya da Fransa’yı 12-8 mağlup etti.

Türkiye ile Almanya yarın dokuzunculuk maçına çıkacak.

Akşam seansındaki çeyrek final müsabakalarında ise Hırvatistan’ı 13-8 ile geçen Yunanistan, Hollanda’yı 13-5 mağlup eden Macaristan, İtalya’ya karşı 7-6 üstünlük kuran İspanya, Karadağ’ı 15-9 yenen Sırbistan, yarı finale yükselen takımlar oldu.

Organizasyon yarın sıralama ve yarı final maçlarıyla sürecek.