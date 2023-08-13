17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda finalistler belli oldu
MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan ile Sırbistan, finale yükseldi.
Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 6. gününde 4 sıralama, 2 de yarı final müsabakası oynandı.
Sabah seansında sıralama maçında Fransa'yı 13-9 yenen Malta, turnuvayı 11. sırada bitirdi. Türkiye de Almanya'yı 12-11 mağlup ederek, organizasyonu dokuzuncu sırada tamamladı.
Diğer sıralama maçlarında ise İtalya-Hırvatistan'ı 6-5, Karadağ da Hollanda'yı 21-11 yendi.
Akşam seansındaki ilk yarı final maçında İspanya'yı 14-13 mağlup eden Yunanistan, finale yükselen ilk ekip oldu.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Macaristan'ı 12-9 yenen Sırbistan, adını finale yazdırdı.
Turnuvanın son günü olan yarının programı şöyle:
Yedincilik maçı: Hırvatistan-Hollanda
Beşincilik maçı: İtalya-Karadağ
Üçüncülük maçı İspanya-Macaristan
Final: Yunanistan-Sırbistan