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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 22:11
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        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda finalistler belli oldu
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        MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan ile Sırbistan, finale yükseldi.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 6. gününde 4 sıralama, 2 de yarı final müsabakası oynandı.

        Sabah seansında sıralama maçında Fransa'yı 13-9 yenen Malta, turnuvayı 11. sırada bitirdi. Türkiye de Almanya'yı 12-11 mağlup ederek, organizasyonu dokuzuncu sırada tamamladı.

        Diğer sıralama maçlarında ise İtalya-Hırvatistan'ı 6-5, Karadağ da Hollanda'yı 21-11 yendi.

        Akşam seansındaki ilk yarı final maçında İspanya'yı 14-13 mağlup eden Yunanistan, finale yükselen ilk ekip oldu.

        Diğer yarı final eşleşmesinde ise Macaristan'ı 12-9 yenen Sırbistan, adını finale yazdırdı.

        Turnuvanın son günü olan yarının programı şöyle:

        Yedincilik maçı: Hırvatistan-Hollanda

        Beşincilik maçı: İtalya-Karadağ

        Üçüncülük maçı İspanya-Macaristan

        Final: Yunanistan-Sırbistan

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