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        Göztepe-Sakaryaspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 00:39
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        Göztepe-Sakaryaspor maçının ardından
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        MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta konuk ettiği Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Radomir Kokovic, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kokovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı kazanabilecek şanslar ürettiklerini ancak bu şansları gole çevirmekte şanssızlık yaşadıklarını belirtti.

        Baskılı oynadıkları bir bölümde bireysel hatayla kalelerinde golü gördüklerini aktaran Kokovic, "Sonraki süreçte oyun biraz gergin geçti, golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Takımımıza yeni katılan oyuncular oldu, tabii ki bir adaptasyon süreci geçiriyorlar. Daha iyi olmak için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kokovic, maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynamayı arzu ettiklerini ve Akhisar'da oynamanın kendileri için bir dezavantaj olduğunu sözlerine ekledi.

        - Taşkın: "Golü bulanın kazanacağı bir maçtı"

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, iki takımın da mücadeleye dayalı olağanüstü bir oyun oynadığını, ilk devre iki takımın da "net" olarak nitelendirilebilecek bir pozisyonunun olmadığını, dengeli bir oyunun sahaya yansıdığını dile getirdi.

        İkinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıtabildiklerini aktaran Taşkın, "Sonuçta golü bulduk. Golü bulanın kazanacağı bir maçtı. Oyun disiplininden 90 dakika kopmadık, savaşıp mücadele ettik. İkinci devre defans bloğumuz da hata yapmadı. Buraya gelen, bizi destekleyen taraftarımızı boynu bükük göndermediğimiz için mutluyuz, galibiyeti onlara hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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