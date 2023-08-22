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        Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:15 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:15
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        Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pompalı tüfekle vurulan 65 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Kezban B'yi (65) ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kezban B'nin oğlu M.B. (40) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen M.B'nin ifadesinde, silahını temizlerken annesini kazaen vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma sürüyor.

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