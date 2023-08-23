Demirci'de 2 halı saha hizmete açıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal mahalleler Ahmetler ve Köylüce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 halı saha hizmete açıldı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, spor altyapısını güçlendirmek amacıyla ilçedeki spor yatırımlarının sürdüğünü kaydetti.

İlçede son olarak Ahmetler ve Köylüce mahallelerine halı saha yapıldığını kaydeden Selçuk, toplamda Demirci merkezde 4, kırsal mahallelerde 11 halı sahanın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hizmete alındığını belirtti.

Selçuk, Kargınışıklar ve Esenyurt mahallelerine halı saha yapım ihalesinin de kısa sürede yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Halı sahalarımıza güneş enerjisi ile aydınlatma yaparak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın gece de spor yapabilmelerini sağladık. Bakanlığımız ve belediyemiz işbirliği ile ilçemize 6 tenis kortunu da yaparak ulusal bazda tenis turnuvaları düzenliyoruz. Yine belediyemizin girişimleri ile ilçemiz Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'ne içinde tenis, futbol, voleybol, bocce ve ok atış poligonu birçok spor aktivitesinin yapılacağı yeni bir yatırımın önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak."