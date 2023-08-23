Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de 2 halı saha hizmete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de 2 halı saha hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal mahalleler Ahmetler ve Köylüce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 halı saha hizmete açıldı.

        Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, spor altyapısını güçlendirmek amacıyla ilçedeki spor yatırımlarının sürdüğünü kaydetti.

        İlçede son olarak Ahmetler ve Köylüce mahallelerine halı saha yapıldığını kaydeden Selçuk, toplamda Demirci merkezde 4, kırsal mahallelerde 11 halı sahanın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hizmete alındığını belirtti.

        Selçuk, Kargınışıklar ve Esenyurt mahallelerine halı saha yapım ihalesinin de kısa sürede yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

        "Halı sahalarımıza güneş enerjisi ile aydınlatma yaparak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın gece de spor yapabilmelerini sağladık. Bakanlığımız ve belediyemiz işbirliği ile ilçemize 6 tenis kortunu da yaparak ulusal bazda tenis turnuvaları düzenliyoruz. Yine belediyemizin girişimleri ile ilçemiz Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'ne içinde tenis, futbol, voleybol, bocce ve ok atış poligonu birçok spor aktivitesinin yapılacağı yeni bir yatırımın önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da Korkmaz'ın inancı tam
        Manisa FK'da Korkmaz'ın inancı tam
        İki aile arasında 'çocuk' kavgası; 1'i çocuk, 3 yaralı
        İki aile arasında 'çocuk' kavgası; 1'i çocuk, 3 yaralı
        GÜNCELLEME - Manisa'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 15 yaşındaki...
        GÜNCELLEME - Manisa'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 15 yaşındaki...
        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Otomobil refüje çarptı: 4 ölü, 1 ağır yaralı (2)
        Otomobil refüje çarptı: 4 ölü, 1 ağır yaralı (2)
        Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
        Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı