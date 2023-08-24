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        Salihli'de otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:55 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:10
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        Salihli'de otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kula'dan Salihli istikametine giden Ramazan Çavuşoğlu'nun (62) kullandığı 40 LF 766 plakalı yolcu otobüsü ile Hakkı Güzel (50) yönetimindeki 45 Y 7220 plakalı işçilerin bulunduğu minibüs Durasallı Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü Hakkı G. ile K.Ç, A.Ç, Ö.Ç, E.Ç, E.E, B.T, R.T, N.T, H.A. ve Ö.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

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