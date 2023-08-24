AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Akhisar'da partililerle bir araya geldi

MANİSA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, haziran ayında Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasının ardından ilk ziyaretini Akhisar'a gerçekleştirdi.

AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelen Yenişehirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, kazanın ardından tedavi sürecinin devam ettiğini, ısrarı sonucunda doktorunun Manisa ziyaretine izin verdiğini aktardı.

Yenişehirlioğlu, Manisa'nın olduğu gibi Türkiye’nin sorunlarını bildiklerini belirterek, "Kişiler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşımıza kulak veriyoruz. ‘Ne yaparız da bulunduğumuz bölgeyi belediye seçimlerinde daha da ileriye taşıyabiliriz...'" dedi.

Yerel seçimler için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Yenişehirlioğlı, şöyle konuştu:

"Biz diğer muhalefet partileri gibi herhangi bir kavga içerisinde değiliz. Yönetim boşluğumuz yok. Ben yatakta Zoom vasıtasıyla bütün ilçelerle bile çalışmalarımı yürüttüm. Yatarken bile insan çalışabilir. Çünkü biz çalışmak mecburiyetindeyiz. Allah nasip eder, halkımız teveccüh gösterir, bizler onlara layık olursak Akhisar Belediyesini de almak istiyoruz. İktidar partisinde olan bir belediyenin Akhisar’a çok şey katacağını düşünüyorum. Bu bir yarış, bir bayrak yarışı. Hangi partiden olursa olsun herkes hizmete talip ama bir konsensüs sağlayarak AK Parti iktidarını Akhisar Belediyesine de getirmek arzusundayız.”

Yenişehirlioğlu, daha sonra Akhisar Kaymakamı Murat Kütük’le de bir araya geldi.