Demirci'de iki noktaya yürüyen merdiven yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde ilçe sakinlerinin inip ve çıkmakta zorluk çektiği iki noktaya yürüyen merdiven yapıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için hizmetlere devam ettiklerini belirtti.

Yayaların pazar yerine gidip gelmekte zorlandığını kaydeden Selçuk, şöyle dedi:

"Cumhuriyet Meydanı'ndan pazar yeri alanına iniş ve çıkış, ayrıca Gençlik Merkezi yanından pazar yeri alanına iniş çıkışı olan 2 yürüyen merdiveni halkımızın hizmetine sunduk. Pazar yeri alanında yaptığımız çevre düzenlemesi ile vatandaşlarımızın pazara araçları ile gelebilmeleri için 300 araçlık açık otopark yaparak hizmete sunduk. Yürüyen merdiven hizmetini ilçemizin farklı noktalarında ihtiyaç olan yerlerde de uygulamayı hedefliyoruz."