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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Demirci'de temaslarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 19:14 Güncelleme: 01.09.2023 - 19:34
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Demirci'de temaslarda bulundu
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        MANİSA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Nazif Yılmaz, Manisa'nın Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Bakan Yardımcısı Yılmaz, Demirci İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler proje okulunu ile Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret etti.

        Selçuk, ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdiği Yılmaz'a besmele yazılı ahşap oyma tablo hediye etti.

        Başkan Selçuk Yılmaz ile ilçede son 7 ayda açılan yeni eğitim kurumları üzerine görüştüklerini belirterek "Ayrıca açılmasını planladığımız yeni eğitim kurumları üzerine de görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

        Yılmaz, ilçede 65 yıldır faaliyetini sürdüren yerel gazete Halıkent'i de ziyaret ettikten sonra Demirci'den ayrıldı.

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