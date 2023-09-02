Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 02.09.2023 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde tabancayla bir anneyi öldüren, kızını da yaralayan kişi intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, 45 AAD 665 plakalı otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi, 158. Sokak'a gelen Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha U. (47) ve kızı Cansu D. (20) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla Meliha U. ve Cansu D'ye ateş açan Mızrak, ardından intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan incelemede Veysel Mızrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Meliha U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aynı hastaneye sevk edilen ağır yaralı Cansu D'nin ise hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Meliha U'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Demirci'de temaslarda bulundu
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Demirci'de temaslarda bulundu
        Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm alımı, törenle başladı
        Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm alımı, törenle başladı
        Somaspor, sağ bek Mahmut'la anlaştı
        Somaspor, sağ bek Mahmut'la anlaştı
        Manisa FK, Akhisar'da Tuzlaspor'u ağırlıyor
        Manisa FK, Akhisar'da Tuzlaspor'u ağırlıyor
        Otomobilin tarlaya devrildiği kazada arka koltuktan fırlayıp aracın altında...
        Otomobilin tarlaya devrildiği kazada arka koltuktan fırlayıp aracın altında...
        Manisa FK futbolcusu Efe Eriş Galatasaray'a transfer oldu
        Manisa FK futbolcusu Efe Eriş Galatasaray'a transfer oldu