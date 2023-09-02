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        Manisa FK-Tuzlaspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 23:37 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:37
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        Manisa FK-Tuzlaspor maçının ardından
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        MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-0 yenen Manisa FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Güzel bir galibiyetti. Galibiyetten daha büyük keyif veren oynadığımız futboldu.” dedi.

        Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunu ve takımın ligdeki genel performansını değerlendirdi.

        Takımın topu geri alma, topla oynama ve her şeyden önce güzel futbol üretme isteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Devre arasında 0-0 içeri girdiğimizde arkadaşlarımıza da söyledik, asla skor kazanmak için acele etmeyin diye. Çünkü bu öyle bir karşılaşma olacak ki birinci dakikasında da skor bulsanız aynı şey olacak doksanıncı dakikasında da bulsanız aynı şey olacak. Sadece ürettiğimiz futboldan geri adım atmayalım. Bunu yaptığımız sürece de ligin keyif veren, yarışan bir takımı olacağız. Güzel bir galibiyetti. Galibiyetten daha büyük keyif veren oynadığımız futboldu."

        Takımının oynadığı futboldan memnun kalmadığını aktaran Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak ise özellikle ilk yarıda birkaç pozisyon bulduklarını ancak golü yedikten sonra çok çabuk çözüldüklerini söyledi.

        Şafak, "İki haftadır 9 gol yedik. Bunu aramızda değerlendireceğiz. Bu takımı ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun sonucunda bazı oyuncularımız acı da çekecek. Bu böyle yürümez. Çok basit goller yiyoruz. Dört haftadır gol de atamadık. Milli takım arası bizim için fırsat. Bu sürede hem transfer yapacağız hem de antrenman yapacağız. Adanaspor maçına iyi bir şekilde hazırlanıp oradan da çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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