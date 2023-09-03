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        Manisa FK, Kosovalı futbolcu Meriton Korenica'yı transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:46 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:51
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        Manisa FK, Kosovalı futbolcu Meriton Korenica'yı transfer etti
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        MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosova Milli Takımı oyuncularından Meriton Korenica ile anlaştı.

        Manisa FK'den yapılan açıklamada, en son ülkesinde Ballkani takımında forma giyen hücum oyuncusu Korenica ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Meriton Korenica, "Manisa Futbol Kulübü'ndeki arkadaşlarımdan çok güzel bilgiler aldım. Hedefleri büyük olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Burada başarılı olmak için çok çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

        İdari Direktör Nderim Nexhipi ise Korenica'nın dinamik ve yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, takımda başarılı olacağına inandığını aktardı.

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