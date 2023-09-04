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        Manisa'da gelin ve damada 45 metre uzunluğunda para takıldı

        Manisa'nın Soma ilçesindeki bir düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından 45 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar halinde para takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 01:51 Güncelleme: 04.09.2023 - 02:10
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        Manisa'da gelin ve damada 45 metre uzunluğunda para takıldı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki bir düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından 45 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar halinde para takıldı.

        Hatice Kübra ve Semih Sarıpınar, Soma'da bir düğün salonunda yapılan törenle evlendi.

        Takı merasimi sırasında damadın arkadaşları tarafından çifte bir sürpriz yapıldı.

        Damadın arkadaşlarınca çifte, kutuda getirilen 45 metre uzunluğundaki 5 liralık banknotlar halinde para takıldı.

        Arkadaşlarıyla anı kalması için böyle bir şey yaptıklarını belirten Furkan Korkmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Damat Semih Sarıpınar ise şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Haberim yoktu. 1 metre, 2 metre neyse de 45 metre... Yani bir sürpriz vardı ama bunu beklemiyordum." dedi.

        Gelin Hatice Kübra Sarıpınar da düğüne katılanlara teşekkür etti.

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