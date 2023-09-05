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        Manisa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:49
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        Manisa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Uşak-İzmir kara yolu Gökçeören Mahallesi yakınlarında, Gökhan M'nin (35) kullandığı 38 SH 648 plakalı hafif ticari araç, önde seyreden Mehmet D. (24) idaresindeki 06 GA 5161 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü Gökhan M. ile aynı araçtaki Damla D. (33), Zühal O. (32), Ada M. (9), E.A.O. (5), Nisa M. (4) ve 6 aylık bebek C.O, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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