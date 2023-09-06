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        Turgutlu'da "Yazımda Kardeşlik Var Kampı" düzenlendi

        Turgutlu ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında gençler kampta buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:05
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        Turgutlu'da "Yazımda Kardeşlik Var Kampı" düzenlendi
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        Turgutlu İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde "Yazımda Kardeşlik Var" temasıyla Dereköy Kuran Kursu'nda 40 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kamp 4 gün sürdü.

        Milli ve manevi değerler eğitiminin yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiren gençler, kampta keyifli vakit geçirdi.

        Kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, "Bu tür faaliyetlerde en büyük amacımız ve gayemiz ahlakımızı güzelleştirmek ve topluma faydalı bireyler kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerle Irlamaz Vadisi'nde düzenlenen veda pikniğine katılan Müftü Kabukçu, projede emeği geçen ve katkı sunan görevliler ile katılımcılara teşekkür etti.

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