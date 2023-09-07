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        Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:06
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        Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
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        15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın, tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Etkinlikte halk oyunları gösterisinin yanı sıra ve "Küllerinden Doğan Kasaba" adlı tiyatro gösterisi sunuldu.

        Törene, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karacalı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

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