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        Şehit Uzman Çavuş Tolga Artuğ, şehadetinin 8. yılında anıldı

        Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Artuğ, şehadetinin 8'inci yılında memleketi Turgutlu'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:01
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        Şehit Uzman Çavuş Tolga Artuğ, şehadetinin 8. yılında anıldı
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        Şehit Artuğ'un şehadetinin 8. yıl dönümünde, adının yaşatıldığı gençlik merkezi müdürlüğünce lokma hayrı yapıldı ve mevlid-i şerif programı düzenlendi.

        Anma programına şehidin annesi Sevcan ve babası Ercan Artuğ, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karacalı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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