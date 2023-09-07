Manisalı 83 yaşındaki kalaycı, dede mesleğini 73 yıldır sürdürüyor

Beyazıt Mahallesi'nde evinin bahçesindeki 20 metrekarelik atölyede zanaatını yaşatan Bilek, dedesinden kalan kalaycılığı henüz 10 yaşındayken babasının yanında çalışarak öğrendi.

O tarihten bu yana mesleğinden kopmayan Bilek, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla atölyesini açan Bilek, son yıllarda genellikle kırsal mahallelerden gelen müşterilerine hizmet ediyor.

Ali Bilek, AA muhabirine, kalaycılık mesleğinin kendilerine dedesinden miras kaldığını söyledi.

Dedesi ile babasının at ve eşek sırtında köylere kalay yapmaya gittiğini ifade eden Bilek, "Babamla köy odalarında kalay yapar, orada da konaklardık. Mesleği öğrenmeye 1950 yılında babamın yanında başladım. Köyden hayvanın üzerinde kalaylanacak kapları getirirdim. Gelen kapları kül tenekesinde kaynatır yağlarından arındırırdık. Sonra kumda da yıkarız. Varsa tamirini yapar, sonra kalaylayıp sahibine teslim ederiz. Geçmişte yılın 8 ayını köylerde geçirirdik." diye konuştu.

Çocuklarını kalaycılıkla okutup evlendirdiğini dile getiren Bilek, mesleğine geçmişte olan ilginin azaldığını vurguladı.

Babası ile 26 kişiyi kalfa ve usta olarak yetiştirdiklerini aktaran Bilek, "Yetiştirdiğimiz kişiler şimdi bu mesleği yapmıyor. Her şeye rağmen dede mesleğini yaşatmanın heyecanını hiç kaybetmedim." diye konuştu.