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        Manisa'da üzerine iş makinesi devrilen kamyonun şoförü yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, fore kazık makinesinin kamyonun üzerine devrildi, şoför yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:45
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        Manisa'da üzerine iş makinesi devrilen kamyonun şoförü yaralandı
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        Manisa Organize Sanayi Bölgesi Hasan Türek Bulvarı'nda yapımı süren bir fabrika şantiyesinde çalışan fore kazık makinesi, aynı bölgede beton döken 35 HEA 37 plakalı beton kamyonunun üzerine devrildi.

        Araç içerisine sıkışan kamyon şoförü Tevfik Türker (42), itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İlk müdahalesi şantiyede yapılan Türker, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı.

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