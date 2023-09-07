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        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:55
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        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Zaferiye Mahallesi Alparslan Caddesi'nde, M.A.D'nin (15) kullandığı 45 RA 7937 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Çağatay Üşümüş (27) idaresindeki 45 SB 8713 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Motosiklet sürücüsü ile yanındaki A.G (16) yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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