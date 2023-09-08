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        Manisa'da uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:35 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:35
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        Manisa'da uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli tutuklandı
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        Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sanayi Sitesinde şüphe üzerine Ö.G. (33) ve İ.A'yı (40) durdurdu.

        Üst aramasında 75 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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